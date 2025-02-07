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Коммерсантъ FM
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World Aquatics добавила еще 12 россиян в список атлетов с нейтральным статусом

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) расширила список российских спортсменов с нейтральным статусом, добавив туда еще 12 человек. Об этом говорится в сообщении Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

Денис Адеев

Денис Адеев

Фото: ЦСКА

Денис Адеев

Фото: ЦСКА

В расширенный список вошли Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Маргарита Ершова, Владимир Иванов, Никита Хотько, Софья Колесникова, Полина Козякина, Яна Курцева, Владислав Утробин, прыгуны в воду Александр Белевцев и Александр Черепахин, а также Николай Колесников. Он специализируется на плавании в бассейне. В прошлый раз World Aquatics обновляла перечень российских спортсменов с нейтральным статусом во вторник, 4 февраля. Тогда список был расширен до 50 человек.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в декабре 2024 года россияне заняли второе место в неофициальном медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные награды. Для спортсменов это был первый чемпионат мира по плаванию после трехлетнего перерыва из-за введенных санкций.

В ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям. Был скорректирован целый ряд пунктов регламента федерации по получению нейтрального статуса. Также World Aquatics отменила запрет на участие российских атлетов в командных соревнованиях, сохранившийся только в водном поло.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Россиян пустили на воду».

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