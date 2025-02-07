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По иску уфимского подростка к Минфину подана апелляционная жалоба

Юрист 17-летнего Константина Носырева Айгуль Лексина подала жалобу на решение Кировского райсуда Уфы, который в декабре частично удовлетворил исковые требования ее подзащитного.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Демский райсуд Уфы признал подростка, которому тогда было 15 лет, виновным в попытке сбыта наркотиков в крупном размере и приговорил его к трем годам в воспитательной колонии. Обвинительный приговор был вынесен несмотря на то, что подросток не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за совершение преступление.

В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В январе 2024 года Демский районный суд вновь вновь признал подростка виновным, но в начале апреля апелляционная инстанция отменила решение за отсутствием состава преступления. Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, ушли в отставку.

За незаконное уголовное преследование и осуждение Константин Носырев требовал с Минфина РФ компенсацию морального вреда в 100 млн руб. Ему удалось взыскать только 3 млн руб.

Минфин ранее также направил апелляционную жалобу на решение районного суда. Дата заседания в Верховном суде Башкирии пока не назначена.

Венера Хисамова

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