Прогноз ВТБ: объем рынка сбережений будет расти весь 2025 год

По итогам I полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн руб., а концу года превысит 68 трлн руб., показав 21-процентный рост. Соответствующий прогноз публикует пресс-служба ВТБ.

Выводы сделаны в том числе и на основе динамики финансовых показателей собственных клиентов. В частности, сейчас портфель рублевых пассивов розничных клиентов достиг 10 трлн, а общий портфель превысил 10,6 трлн рублей. При этом большую часть в структуре сбережений занимают вклады.

Из релиза следует, что банк планирует дальнейшее развитие внутри этого тренда. Его предложения по сберегательным продуктам обновятся, а также будут разработаны новые инструменты для размещения средств.

В январе банкиры фиксировали, что декабрь 2024 года показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения. В частности, ВТБ сообщал, что портфель классических розничных сбережений банка тогда увеличился на рекордные 895 млрд руб. (рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а за год — 1,5 раза). Предполагается, что сохранение спроса на накопительные продукты выгодно и для клиентов, которые могут существенно заработать на вкладах, и для банков, которые направляют привлеченные средства на кредитование реального сектора экономики и, соответственно, для бизнеса.