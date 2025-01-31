На Дон и Кубань приходится 60% от продаж крепкого алкоголя на юге России

По итогам 2024 года спрос на крепкий алкоголь в Южном федеральном округе за год увеличился на 7%, а объем розничных продаж водки, коньяка и крепких ликеров составил почти 10 млн декалитров. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на исследование рынков алкоголя «Цифра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На Ростовскую область и Краснодарский край приходится более половины всех продаж крепкого алкоголя. Так, в прошлом году объем продажи водки в розничных сетях Краснодарского края достиг 2,5 млн дал., что позволило региону занять шестое место среди всех субъектов России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Татарстану, Башкирии и Московской области.

В Ростовской области спрос на водку за год увеличился на 7% и составил почти 1,5 млн дал. Регион также входит в топ-20 по объему алкогольных продаж.

Снежана Стодольская