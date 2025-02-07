Банк России рассказал, зачем в оборот выпустили бумажные купюры 5 и 10 рублей

Бумажные купюры номиналом 5 и 10 руб. выпустили в оборот, потому что популярность монет в последнее время сильно снизилась, сообщает Банк России в своем Telegram-канале. В пресс-службе уточнили, что монетами неудобно пользоваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами — они занимают меньше места в кошельке и, в отличие от монет, не оседают в копилках»,— рассказали в банке. Бумажные деньги пришли на замену монетам в 2022 году. Если раньше они не имели защитного слоя и быстро изнашивались, то сейчас их покрывают специальным лаком. Благодаря ему срок службы таких банкнот увеличивается.

Еще одна причина, почему их пустили в оборот, заключается в том, что банкноты легче перевозить, чем монеты.

В октябре Банк России рассказал, что решил перенести на неопределенный срок выпуск обновленной 500-рублевой купюры. Планировалось, что обновление банкнот номиналом в 100, 5000, 500, 50 и 10 руб. завершится в 2025 году.