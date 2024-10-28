«Известия» узнали о переносе выпуска банкноты номиналом 500 рублей на неопределенный срок

Банк России решил перенести на неопределенный срок выпуск обновленной 500-рублевой купюры, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Ожидалось, что обновление банкнот номиналом в 100, 1000, 5000, 500, 50 и 10 руб. завершится в 2025 году.

Представитель регулятора рассказал, что сначала с экспертами консультативного совета и жителями обсудят выбор символов для банкноты 1000 рублей, после чего начнут разрабатывать ее дизайн. «Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10... Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени»,— сказано в статье.

ЦБ должен был выпустить модернизированную банкноту номиналом 500 руб. с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Достопримечательности, которые появятся на измененных купюрах, будут определены жителями по итогам народного голосования.