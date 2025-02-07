Два фельдшера скорой погибли в ночном ДТП в Белгороде

Прошедшей ночью в результате ДТП с автомобилем бригады скорой помощи в Белгороде погибли два фельдшера. Авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Об этом сообщил в Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 1:50 31-летний водитель на BMW X7 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Газель Некст» бригады скорой помощи под управлением 28-летнего мужчины. После этого транспортные средства отлетели в опору ЛЭП и стену здания.

Две пассажирки «Газель Некст» в возрасте 38-ми и 45-ти лет скончались на месте происшествия. Оба водителя и два пассажира BMW X7, одному из которых 28 лет, доставлены в больницы. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.

Полицейские устанавливают личность второго пострадавшего из легкового автомобиля и выясняют обстоятельства аварии.

Алина Морозова