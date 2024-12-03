Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за отмены концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге составят коллективный иск

Роспотребнадзор Свердловской области намерен подготовить коллективный иск к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта певца Стаса Михайлова ООО «РокФест», сообщили в ведомстве.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Стас Михайлов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В региональном ведомстве предложили пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску: для этого они должны до 27 декабря отправить по почте или через сайт, либо принести лично в канцелярию управления заявление, копии билетов, документы об оплате билетов, заявление о возврате средств за билеты, направленное в адрес организатора концерта, агента по продаже билетов, ответ исполнителя (при наличии), копию паспорта, иные имеющие отношение к делу документы.

Подача группового иска возможна в случае присоединения к такому иску не менее 20 заявителей.

Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге переносился дважды — изначально он был назначен на 6 апреля. Покупатели билетов, желающие вернуть деньги, обращались в агентства, где они их приобретали, но средства не были возвращены. Специалисты Роспотребнадзора направили ООО «РокФест» предложение о добровольном возврате денег, но организатор концерта проигнорировал предложение.

Напомним, в последний раз концерт Стаса Михайлова переносили на 26 октября, но в итоге он был отменен. По словам певца, ООО «РокФест» не исполнил обязательства по договору, хотя билеты хорошо продавались.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...