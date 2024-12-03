Из-за отмены концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге составят коллективный иск

Роспотребнадзор Свердловской области намерен подготовить коллективный иск к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта певца Стаса Михайлова ООО «РокФест», сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стас Михайлов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Стас Михайлов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В региональном ведомстве предложили пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску: для этого они должны до 27 декабря отправить по почте или через сайт, либо принести лично в канцелярию управления заявление, копии билетов, документы об оплате билетов, заявление о возврате средств за билеты, направленное в адрес организатора концерта, агента по продаже билетов, ответ исполнителя (при наличии), копию паспорта, иные имеющие отношение к делу документы.

Подача группового иска возможна в случае присоединения к такому иску не менее 20 заявителей.

Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге переносился дважды — изначально он был назначен на 6 апреля. Покупатели билетов, желающие вернуть деньги, обращались в агентства, где они их приобретали, но средства не были возвращены. Специалисты Роспотребнадзора направили ООО «РокФест» предложение о добровольном возврате денег, но организатор концерта проигнорировал предложение.

Напомним, в последний раз концерт Стаса Михайлова переносили на 26 октября, но в итоге он был отменен. По словам певца, ООО «РокФест» не исполнил обязательства по договору, хотя билеты хорошо продавались.

Ирина Пичурина