МИД ПМР: решение об утилизации боеприпасов в Колбасне остается за Россией

Вопрос с утилизацией боеприпасов на складах в селе Колбасна должна определить Россия, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По его словам, сейчас между Москвой и Тирасполем не проходит переговоров на эту тему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Утилизация больших объемов боеприпасов — сложный технологический процесс, реализовать его в текущих региональных условиях непросто. Решение будет приниматься с учетом совокупности факторов безопасности, контекста взаимоотношений со странами региона, транзитных аспектов и так далее. Сейчас ситуация все же иная, чем в 2019 году»,— рассказал господин Игнатьев в интервью «РИА Новости».

Военные объекты, включая склады боеприпасов в Колбасне, работают в штатном режиме в контексте энергетического кризиса в ПМР, уточнил он.

Оперативная группа российских войск в ПМР существует с 1995 года. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна на границе с Украиной. Склад в Колбасне — один крупнейших в Европе. Президент Молдавии Майя Санду в 2023 году призывала Россию вывести войска. Тогда российский сенатор Григорий Карасин сказал, что наличие военных в Колбасне «является стержневым условием мира и спокойствия в регионе».

Подробнее о ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Приднестровье выбирает сторону света».