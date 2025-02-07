На выплаты вынужденно покинувшим Донбасс и Украину в РФ выделили 412 млн руб.

Правительство поручило выплатить по 10 тыс. руб. гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области и Украину. В общей сложности на выплаты выделят 411,9 млн руб., следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, указанную сумму в этом году выделят МЧС из резервного фонда правительства. Деньги предоставляют для «реализации мер социальной поддержки граждан РФ, Украины и лиц без гражданства», постоянно живущих в Украине, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших в РФ (в границах до 30 сентября 2022 года). Уточняется, что выплаты положены 41 193 лицам.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договор о включении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам прошедших там референдумов. В январе 2025-го господин Путин заявил, что надо продолжать интеграцию четырех новых регионов. В январе Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пенсиях по инвалидности для воевавших на Донбассе с 2014 года.