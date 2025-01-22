Комитет ГД одобрил пенсии по инвалидности для воевавших в Донбассе с 2014 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов одобрил для принятия в первом чтении проект о пенсии по инвалидности для участников боевых действий в ЛНР и ДНР 2014 года. Рассмотреть проект предложено на заседании 28 января.

Сейчас россияне, которые с 2014 года воевали на Украине в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, получают страховую или социальную пенсию по инвалидности независимо от причины получения увечья. Внесенный правительством законопроект предлагает наделить эту категорию граждан правом на получение государственной пенсии по инвалидности. Право на нее сейчас имеют в том числе военные, ставшие инвалидами в период военной службы по призыву, участники ВОВ, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф, и др.

Согласно российскому законодательству, страховая пенсия по инвалидности назначается автоматически, если у человека есть хотя бы один день страхового стажа. Социальная пенсия назначается при полном отсутствии страхового стажа. Для оформления государственной пенсии по инвалидности наличие стажа не имеет значения.

В случае принятия законопроекта выплата будет начисляться при наличии российского гражданства на момент установления пенсии. Принадлежность к гражданству другого государства на момент участия в боях не имеет значения. Кроме того, участники боевых действий в ДНР и ЛНР будут одновременно получать и государственную пенсию по инвалидности, и страховую — по старости (сейчас этим правом также пользуются инвалиды войны и их семьи).

Полина Мотызлевская