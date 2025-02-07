Мотив убийства Виктора Тархова остается ключевым вопросом для следствия

Мотив убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова остается ключевым вопросом для следствия. Как полагает источник «Ъ-Волга» в силовых структурах, 30-летняя внучка экс-чиновника Екатерина Бельская вряд ли смогла бы в одиночку организовать и осуществить преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Соседи Виктора Тархова отмечают, что никаких конфликтов в этой семье не наблюдалось. Никто не слышал чего-то подозрительного в квартире. Следователи уверены, что мебель была вывезена с целью попытки окончательно замести следы преступления. Источник полагает, что все это было уничтожено. Виктор Тархов перестал выходить на связь в начале текущего года, что насторожило его бывшего коллегу.

Найденные пластиковые емкости и химические средства, по версии следствия, использовались для удаления следов убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Также установлены места их покупки, сообщает СК РФ. Следователи пытаются это связать с коммунальной аварией, которая произошла 4-5 января в квартире экс-чиновника в новогодние праздники. После этого Екатерина Бельская выносила из квартиры много пакетов с мусором. Учитывая перечисленное выше, можно сделать вывод об ориентировочной дате совершенния убийстве. Возможно, это произошло в период с 20 декабря по 5 января.

В ходе обыска в квартире подозреваемой Екатерины Бельской обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Силовики нашли в Самаре автомобиль Натальи Тарховой, который ранее был продан.

Евгений Чернов