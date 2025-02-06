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Виктор Тархов перестал выходить на связь в новогодние праздники

Экс-глава Самары Виктор Тархов перестал выходить на связь в новогодние праздники. Исчезновение бывшего чиновника заметили соседи и знакомые, подробности выясняет следствие.

Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

Соседи в последний раз видели Виктора Тархова и его супругу Наталью еще до новогодних праздников. Также очевидцы сообщили о странном поведении его внучки Екатерины Бельской. Женщина лично грузила в машину черные мусорные пакеты из квартиры экс-градоначальника. Помимо этого оттуда была вывезена мебель.

Стало известно, что в квартире Виктора Тархова в новогодние праздники произошла коммунальная авария, в результате чего часть дома на ул. Вилоновской, 23 временно осталась без водоснабжения. В ТСЖ «Старый город» отказались рассказывать подробности инцидента, отметив, что все уже рассказали следствию.

В настоящее время СУ СКР по Самарской области рассматривает различные версии убийства четы Тарховых. Расследование контролирует региональная прокуратура. Екатерина Бельская арестована по подозрению в двойном убийстве. Свою вину она не признает.

Евгений Чернов

Фотогалерея

Чем был известен Виктор Тархов

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Виктор Тархов в 1971 году окончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института

Виктор Тархов в 1971 году окончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

С 1971 года работал на заводе «Синтезспирт», где прошел путь от оператора до директора предприятия

С 1971 года работал на заводе «Синтезспирт», где прошел путь от оператора до директора предприятия

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

В 1984 году Виктор Тархов стал гендиректором «Куйбышевнефтеоргсинтеза»

В 1984 году Виктор Тархов стал гендиректором «Куйбышевнефтеоргсинтеза»

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

Он был лауреатом премии Совета министров СССР в области науки и техники и почетным нефтехимиком СССР

Он был лауреатом премии Совета министров СССР в области науки и техники и почетным нефтехимиком СССР

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев  /  купить фото

С июня 1991 года возглавлял Куйбышевский облсовет и облисполком

С июня 1991 года возглавлял Куйбышевский облсовет и облисполком

Фото: Коммерсантъ / Борис Чугунов

В августе 1991 года Виктор Тархов был обвинен в поддержке ГКЧП и снят с должности председателя облсовета, а руководить регионом стал председатель горисполкома Константин Титов

В августе 1991 года Виктор Тархов был обвинен в поддержке ГКЧП и снят с должности председателя облсовета, а руководить регионом стал председатель горисполкома Константин Титов

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

В марте 1992 года господин Тархов возглавил Новокуйбышевский НПЗ, вошедший в апреле 1993 года в состав НК ЮКОС. С 1994 года вице-президент НК ЮКОС, с 30 апреля 1997 года глава совета директоров АО «Омскшина» (принадлежавшего ЮКОСу). В декабре 1999 года покинул ЮКОС, став вице-президентом ОАО «Группа «Альянс»

В марте 1992 года господин Тархов возглавил Новокуйбышевский НПЗ, вошедший в апреле 1993 года в состав НК ЮКОС. С 1994 года вице-президент НК ЮКОС, с 30 апреля 1997 года глава совета директоров АО «Омскшина» (принадлежавшего ЮКОСу). В декабре 1999 года покинул ЮКОС, став вице-президентом ОАО «Группа «Альянс»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гладков

В июле 2000 года участвовал в выборах губернатора Самарской области, занял второе место, набрав 29,9% голосов (победителем стал Константин Титов с 53%)

В июле 2000 года участвовал в выборах губернатора Самарской области, занял второе место, набрав 29,9% голосов (победителем стал Константин Титов с 53%)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гладков

В марте 2002 года Виктор Тархов избран депутатом Самарской губернской думы. 18 марта 2003 года стал замруководителя регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В апреле 2003 года возглавил авиастроительное предприятие ООО «Самара-ВВВ-Авиа», входящее в состав холдинга ООО «Зевсавиа» (производство легкомоторных самолетов)

В марте 2002 года Виктор Тархов избран депутатом Самарской губернской думы. 18 марта 2003 года стал замруководителя регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В апреле 2003 года возглавил авиастроительное предприятие ООО «Самара-ВВВ-Авиа», входящее в состав холдинга ООО «Зевсавиа» (производство легкомоторных самолетов)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гладков

В 2006 году Виктор Тархов одерживает победу на выборах главы Самары

В 2006 году Виктор Тархов одерживает победу на выборах главы Самары

Фото: Коммерсантъ / Сергей Чернов

Спустя четыре года он проиграл на выборах будущему главе города и губернатору Дмитрию Азарову

Спустя четыре года он проиграл на выборах будущему главе города и губернатору Дмитрию Азарову

Виктор Тархов (справа) на месте взрыва бытового газа в элитном жилом доме № 74 по улице Алексея Толстого на пересечении с улицей Пионерской

Виктор Тархов (справа) на месте взрыва бытового газа в элитном жилом доме № 74 по улице Алексея Толстого на пересечении с улицей Пионерской

Фото: Коммерсантъ / Владимир Котмишев  /  купить фото

В 2008 году городская администрация под руководством Виктора Тархова не смогла оперативно справиться с последствиями сильного снегопада. 30 октября 2009 года на пресс-конференции, посвященной трехлетнему пребыванию ВиктораТархова на посту мэра, журналист и блогер Виталий Папилкин запустил ботинком в чиновника, но промахнулся и был оперативно выведен из аудитории

В 2008 году городская администрация под руководством Виктора Тархова не смогла оперативно справиться с последствиями сильного снегопада. 30 октября 2009 года на пресс-конференции, посвященной трехлетнему пребыванию ВиктораТархова на посту мэра, журналист и блогер Виталий Папилкин запустил ботинком в чиновника, но промахнулся и был оперативно выведен из аудитории

Фото: Коммерсантъ / Сергей Чернов

Двор дома на ул. Вилоновской, где жил убитый бывший глава Самары Виктор Тархов

Двор дома на ул. Вилоновской, где жил убитый бывший глава Самары Виктор Тархов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Опечатанная входная дверь в квартиру бывшего градоначальника

Опечатанная входная дверь в квартиру бывшего градоначальника

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Точная дата смерти экс-чиновника пока неизвестна. Следствие подозревает в его убийстве внучку Екатерину Бельскую

Точная дата смерти экс-чиновника пока неизвестна. Следствие подозревает в его убийстве внучку Екатерину Бельскую

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Виктор Тархов в 1971 году окончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

С 1971 года работал на заводе «Синтезспирт», где прошел путь от оператора до директора предприятия

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

В 1984 году Виктор Тархов стал гендиректором «Куйбышевнефтеоргсинтеза»

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

Он был лауреатом премии Совета министров СССР в области науки и техники и почетным нефтехимиком СССР

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев  /  купить фото

С июня 1991 года возглавлял Куйбышевский облсовет и облисполком

Фото: Коммерсантъ / Борис Чугунов

В августе 1991 года Виктор Тархов был обвинен в поддержке ГКЧП и снят с должности председателя облсовета, а руководить регионом стал председатель горисполкома Константин Титов

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

В марте 1992 года господин Тархов возглавил Новокуйбышевский НПЗ, вошедший в апреле 1993 года в состав НК ЮКОС. С 1994 года вице-президент НК ЮКОС, с 30 апреля 1997 года глава совета директоров АО «Омскшина» (принадлежавшего ЮКОСу). В декабре 1999 года покинул ЮКОС, став вице-президентом ОАО «Группа «Альянс»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гладков

В июле 2000 года участвовал в выборах губернатора Самарской области, занял второе место, набрав 29,9% голосов (победителем стал Константин Титов с 53%)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гладков

В марте 2002 года Виктор Тархов избран депутатом Самарской губернской думы. 18 марта 2003 года стал замруководителя регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В апреле 2003 года возглавил авиастроительное предприятие ООО «Самара-ВВВ-Авиа», входящее в состав холдинга ООО «Зевсавиа» (производство легкомоторных самолетов)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гладков

В 2006 году Виктор Тархов одерживает победу на выборах главы Самары

Фото: Коммерсантъ / Сергей Чернов

Спустя четыре года он проиграл на выборах будущему главе города и губернатору Дмитрию Азарову

Виктор Тархов (справа) на месте взрыва бытового газа в элитном жилом доме № 74 по улице Алексея Толстого на пересечении с улицей Пионерской

Фото: Коммерсантъ / Владимир Котмишев  /  купить фото

В 2008 году городская администрация под руководством Виктора Тархова не смогла оперативно справиться с последствиями сильного снегопада. 30 октября 2009 года на пресс-конференции, посвященной трехлетнему пребыванию ВиктораТархова на посту мэра, журналист и блогер Виталий Папилкин запустил ботинком в чиновника, но промахнулся и был оперативно выведен из аудитории

Фото: Коммерсантъ / Сергей Чернов

Двор дома на ул. Вилоновской, где жил убитый бывший глава Самары Виктор Тархов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Опечатанная входная дверь в квартиру бывшего градоначальника

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Точная дата смерти экс-чиновника пока неизвестна. Следствие подозревает в его убийстве внучку Екатерину Бельскую

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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