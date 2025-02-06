Экс-глава Самары Виктор Тархов перестал выходить на связь в новогодние праздники. Исчезновение бывшего чиновника заметили соседи и знакомые, подробности выясняет следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

Соседи в последний раз видели Виктора Тархова и его супругу Наталью еще до новогодних праздников. Также очевидцы сообщили о странном поведении его внучки Екатерины Бельской. Женщина лично грузила в машину черные мусорные пакеты из квартиры экс-градоначальника. Помимо этого оттуда была вывезена мебель.

Стало известно, что в квартире Виктора Тархова в новогодние праздники произошла коммунальная авария, в результате чего часть дома на ул. Вилоновской, 23 временно осталась без водоснабжения. В ТСЖ «Старый город» отказались рассказывать подробности инцидента, отметив, что все уже рассказали следствию.

В настоящее время СУ СКР по Самарской области рассматривает различные версии убийства четы Тарховых. Расследование контролирует региональная прокуратура. Екатерина Бельская арестована по подозрению в двойном убийстве. Свою вину она не признает.

Евгений Чернов