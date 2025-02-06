Патрушев: НАТО пытается блокировать российские порты в Балтийском море

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море, парализуя работу портов в Ленинградской и Калининградской областях. Методы, которыми пользуются страны альянса, господин Патрушев назвал террористическими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике»,— сказал Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности морского и речного судоходства (цитата по ТАСС).

По мнению председателя коллегии, действия НАТО негативно влияют на безопасность грузопассажирских перевозок, а также разрушают мировую систему морской торговли.

Ранее финский суд арестовал танкер Eagle S, который, по мнению следствия, якорем перерезал энергокабель EstLink 2, пролегающий по дну Балтийского моря между Финляндией и Эстонией. Также кроме EstLink 2 в Балтике были повреждены еще несколько кабелей. Западные страны подозревают в этом Россию, которая отрицает причастность к происходящему. Для защиты подводной инфраструктуры страны НАТО объявили о создании миссии «Балтийский караул».

Подробности — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».