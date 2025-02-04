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Коммерсантъ FM
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Финский суд оставил в силе арест танкера по делу о повреждении кабелей

Апелляционный суд в Хельсинки оставил в силе решение окружного суда финской столицы об аресте танкера Eagle S, из-за которого, по версии следствия, были повреждены кабели в Балтийском море. Вместе с тем полиция разрешила выехать из страны одному из девяти членов экипажа танкера, пишет Yle.

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Eagle S был отведен в территориальные воды Финляндии и находится на стоянке у города Порвоо. Финская полиция предполагает, что танкер под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекомуникационных кабеля между странами. По утверждению финских властей, cудно перевозило российскую нефть в обход санкций.

После череды инцидентов с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море страны НАТО региона объявили о создании миссии «Балтийский караул» с целью защиты подводной инфраструктуры. Помимо EstLink2 в ноябре повредились еще два кабеля: между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Прокуратура последней не нашла подтверждений теории о диверсии. О том, что, вероятнее всего, кабели были повреждены случайно, писала WP. Российская сторона причастность к инцидентам отрицает.

Подробнее о ситуации в Балтийском море — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Лусине Баласян

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