МИД: Россия ждет опровержений обвинений в диверсиях с подводными кабелями

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает опровержений от западных политиков, подозревавших РФ в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Она обратила внимание на публикацию The Washington Post (WP), в которой говорилось, что, вероятнее всего, кабели были повреждены случайно, а доказательств «намеренной российской диверсии» нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Напомню, на Западе виновных установили еще до начала расследования. Как это у них всегда и происходит»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.— Ждем у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением».

Источники в разведслужбах США и Европы рассказали WP об отсутствии доказательств в пользу версии о причастности России к череде разрывов подводных кабелей. В каждом из случаев, писала газета, были даны «четкие объяснения», указывающие на вероятность того, что ущерб был нанесен случайно.

На саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки было объявлено о создании миссии «Балтийский караул», целью которой станет защита подводной инфраструктуры на фоне повреждения кабелей. Финские власти заявили, что среди прочих подводный кабель Estlink 2 был поврежден якорем танкера Eagle S, который, как утверждается, перевозил российскую нефть в обход санкций.

Подробнее — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Лусине Баласян