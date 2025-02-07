Здание исполкома Заинского района Татарстана отремонтируют за 302 млн рублей

В Заинском районе Татарстана планируют провести капитальный ремонт здания, в котором находится районный исполнительный комитет, за 302 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт проведут в Заинске, на ул. Крупской, д. 6. По данному адресу находятся исполком Заинского муниципального района, районный совет, финансово-бюджетная палата, управление образования и т. д. На объекте планируют отремонтировать системы вентиляции, отопления, охранной сигнализации, водоснабжения, провести общестроительные, электромонтажные, отделочные работы и т. д.

Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства выделят из бюджета региона. Работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Диана Соловьёва