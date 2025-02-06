В Казани воспитателей, забывших ребенка на улице, привлекли к ответственности

Сотрудники частного центра по присмотру за детьми, которые забыли полуторагодовалого мальчика на улице после прогулки, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Роспотребнадзор Татарстана также рассмотрит постановление прокурора Ново-Савиновского района в отношении владельца центра о ненадлежащем оказании услуг по присмотру и уходу за детьми.

Ранее стало известно, что в СК Татарстана возбудили уголовное дело по факту оставления ребенка на улице.

Инцидент в частном детском центре в Ново-Савиновском районе произошел 10 января во время прогулки. В детском учреждении «Ъ Волга-Урал» рассказали, что мальчик спрятался за игровой конструкцией и остался на улице. Ребенка нашла местная жительница, проходившая мимо площадки, и привела обратно.

Дарья Сайфиева