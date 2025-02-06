Бывшего воронежского полицейского будут судить за продажу информации детективу

Управление Следственного комитета России по Воронежской области завершило расследование уголовного дела против бывшего полицейского, которого обвиняют в продаже информации частному детективу. Как сообщили в ведомстве, уголовное дело направлено в суд. По данным «Ъ-Черноземье», обвиняемым является Иван Марадуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2023 года по май 2024-го сотрудник полиции получил от детектива незаконное вознаграждение за конфиденциальную информацию о физических лицах и их автомобилях, а также за другие сведения. Сумма взяток в сообщении Следственного комитета не названа. В окончательной версии фигуранту дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (до восьми лет лишения свободы). Ранее источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах рассказывали, что в уголовном деле фигурирует детективно-правовая группа «Спрут».

В основу уголовного дела против бывшего полицейского легли материалы региональных управлений ФСБ и МВД. Во время предварительного следствия он признал вину и находился под домашним арестом.

Сергей Толмачев