«Элис Фэшн Рус» не планирует покупать донские предприятия Gloria Jeans

Компания «Элис Фэшн Рус», которая занимается производством одежды в Ростовской области, не планирует покупать донские фабрики Gloria Jeans. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на генерального директора компании Александра Еремеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, ранее компания рассматривала возможность приобретения активов, но сейчас интереса нет из-за отсутствия необходимости увеличивать объемы производства.

«Пару лет назад мы бы поучаствовали в покупке, сейчас нет»,— комментирует господин Еремеев.

АО «Элис Фэшн Рус» не планирует расширять бизнес за счет приобретения новых активов. Это связано с ростом процентных ставок и изменением ценовой политики маркетплейсов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Gloria Jeans выставила на продажу свои производства в Ростовской области. После этого власти Ростовской области начали проводить переговоры с профильными инвесторами для покупки предприятий в Шахтах и Новошахтинске. На швейных фабриках компании в регионе трудоустроены более 2,5 тыс. человек.

«Мы будем бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области, платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Снежана Стодольская