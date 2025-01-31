«Элис Фэшн Рус» не планирует покупать донские предприятия Gloria Jeans
Компания «Элис Фэшн Рус», которая занимается производством одежды в Ростовской области, не планирует покупать донские фабрики Gloria Jeans. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на генерального директора компании Александра Еремеева.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По его словам, ранее компания рассматривала возможность приобретения активов, но сейчас интереса нет из-за отсутствия необходимости увеличивать объемы производства.
«Пару лет назад мы бы поучаствовали в покупке, сейчас нет»,— комментирует господин Еремеев.
АО «Элис Фэшн Рус» не планирует расширять бизнес за счет приобретения новых активов. Это связано с ростом процентных ставок и изменением ценовой политики маркетплейсов.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Gloria Jeans выставила на продажу свои производства в Ростовской области. После этого власти Ростовской области начали проводить переговоры с профильными инвесторами для покупки предприятий в Шахтах и Новошахтинске. На швейных фабриках компании в регионе трудоустроены более 2,5 тыс. человек.
«Мы будем бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области, платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами», — подчеркнул Юрий Слюсарь.