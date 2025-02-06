Google отказалась от программы разнообразия при найме новых сотрудников

Компания Google отменяет действие программ разнообразия, равенства и инклюзивности (diversity, equity, inclusion — DEI) при найме новых сотрудников. Как сообщает The Wall Street Journal, руководство компании уведомило об этом сотрудников, уточнив, что намерено пересмотреть и другие направления политики DEI в своей работе.

Отчетность по соблюдению политики разнообразия и инклюзивности Google публиковал ежегодно с 2014 года. В 2020 году на фоне масштабной волны протестов после убийства чернокожего Джорджа Флойда Google обязалась на 30% увеличить к 2025 году долю исторически не представленных групп населения на руководящих постах в компании. В отчете по реализации политики DEI в 2024 году Google указывала, что 5,7% сотрудников компании —чернокожие, 7,5% — латиноамериканцы.

За последние месяцы от программ DEI уже отказались такие американские компании, как Microsoft, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Amazon, Pepsi, McDonald`s, Walmart, Harley-Davidson, Brown-Forman и многие другие. Компания Alphabet, владеющая Google, в выпущенной вчера, 5 февраля, годовой отчетности опустила ранее регулярно повторявшееся ею заявление о приверженности к соблюдению политики DEI.

О том, почему в США отказываются от программы DEI, читайте в материале «Три отмененные буквы».

Алена Миклашевская