В ЮФО спрос на доставку банковских карт вырос на 50%

На юге России зафиксирован резкий рост спроса на доставку банковских карт. За последние пять лет сегмент услуг на онлайн-заказы показал положительную динамику в 50% в 44 южных городах с наибольшей активностью в Краснодаре, который вошел в тройку лидеров по количеству заявок на доставку карт, уступив Москве и Санкт-Петербургу. Об этом «Ъ» сообщает пресс-служба Юго-Западного Сбербанка.



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В топ-5 регионов-лидеров по количеству доставленных карт вошли Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан и Кабардино-Балкария. Пик запросов пришелся на конец декабря начало января, летний отпускной сезон, а также на сентябрь в связи с оформлением школьных карт.

Заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева отмечает, что жители южных регионов стали чаще выбирать доставку товаров и услуг. «Все чаще южане делают выбор в пользу экономии времени», комментирует госпожа Безделева.

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По итогам 2024 года жителям южных регионов доставили 130 тысяч карт и провели более 100 тысяч консультаций. Основными заказчиками стали южане в возрасте от 20 до 39 лет самые активные пользователи безналичных платежей.

По данным СберИндекса, максимальные траты в месяц 53 тыс. руб., характерны для возрастной группы от 35 до 39 лет, минимальные 24 тыс. руб для подростков и пожилых людей. Общая сумма среднемесячных расходов южан составляет 40 тыс. руб.

Снежана Стодольская