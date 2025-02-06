По делу о незаконных помещениях в «Гостином дворе» мэрии предложили пойти на мировую

Сегодня на судебном заседании о самовольных помещениях в ТЦ «Гостиный двор» стало известно, сноса каких именно объектов требует администрация Свердловского района Перми. Представитель предпринимателя Валерия Гусева, владеющего ТЦ, сообщил, что речь идет о помещениях, расположенных за зданием «Гостиного двора». Это холодное помещение склада и рабочий кабинет, а не торговые залы, расположенные по обеим сторонам у входа в ТЦ, как ранее предполагал «Ъ-Прикамье». Администрация Свердловского района Перми в Арбитражном суде Пермского края требует признать самовольной постройкой и снести два объекта капитального строительства, расположенных по адресу «Гостиного двора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Представитель ответчика Валерия Гусева подчеркнул, что спорные помещения находятся примерно в 12 м от здания торгового центра и не соприкасаются с ним.

Стороны продолжили обсуждение назначения судебной экспертизы. Ответчик предложил «не затягивать» с ее назначением. Также он предложил администрации Свердловского района заключить мировое соглашение. Представитель истца ответил, что этот вопрос в администрации рассмотрят. Суд отложил заседание на 1 апреля.

Заявление в суд о признании двух помещений «Гостиного двора» незаконными постройками и их сносе подано городскими властями в ноябре 2024 года. Согласно материалам дела, речь идет о двух объектах капитального строительства, расположенных по адресу: Комсомольский проспект, 54, площадью 85 кв. м и 73 кв. м. Суд принял обеспечительные меры в виде запрета производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного объекта.

Торговый центр «Гостиный двор» (ранее торговый центр «Краски Хеми»), расположенный на Комсомольском проспекте, 54, был переоборудован в 1990-х годах из здания гостиницы «Восточная». В нем четыре этажа торговых помещений и столовая. Владеет объектом собственник фабрики «Хеми» Валерий Гусев.