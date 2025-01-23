Наталья Оськина: водители грузовиков отказываются заезжать в Ростов из-за штрафов

Водители фур и ассенизаторских машин стали опасаться введенных в январе 2025 года штрафов за проезд под запрещающий знак. Они отказываются заезжать в донскую столицу или требуют добавлять к перевозке сумму, которой можно покрыть взыскания. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила депутат, председатель Ассоциации грузоперевозчиков РФ по ЮФО Наталья Оськина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По словам депутата, знаки в городе расставлены так, что ни один большегруз не может построить маршрут, не получив штраф. При этом фуры перевозят продукты питания, товары народного потребления, медицинское оборудование, строительные материалы.

«В Москве тоже есть ограничения на въезд. Но есть пропуска, которые выдаются тем машинам, без которых невозможно произвести обслуживание жизнедеятельности города или доставку каких-либо особых грузов. У нас кислород и медоборудование в город доставляется не только на автомобилях легковых и медицинской помощи»,— сказала госпожа Оськина.

Наталья Оськина подчеркнула, теперь водители массово жалуются на проблему взысканий в различные организации. Попав под штрафы, они отказываются доставлять грузы, заезжая в Ростов. Или соглашаются в том случае, если им заранее будет добавлена за перевозку сумма, которой они смогут оплатить штраф.

Напомним, с 1 января 2025 года штраф за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» вырос с 500 до 5 тыс. руб. Повторное нарушение обойдется в 10 тыс. руб. Автор инициативы — вице-спикер Госдумы от Ростовской области Виктория Абрамченко считает, что десятикратное увеличение взысканий носит профилактический характер. Водителям транзитного большегрузного транспорта сокращать путь через города стало экономически невыгодно.

Анастасия Казуков