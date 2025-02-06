ВСУ за сутки обстреляли восемь белгородских муниципалитетов; есть раненый

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 22 боеприпасов и 23 БПЛА. В результате пострадал один человек, разрушения получили два частных дома и два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде при падении обломков беспилотника пострадал мужчина. Изначально сообщалось, что он получил черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушиб мягких тканей головы. После обследования врачи горбольницы №2 исключили ЧМТ и отпустили пациента домой. Также повреждена кровля в здании предприятия.

В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Разумное, селам Репное, Черемошное и Щетиновка ударили с помощью пяти дронов, четыре из которых сбили. Пострадал грузовик.

В Борисовском районе села Грузское и Цаповка обстреляли с помощью пяти боеприпасов и двух БПЛА, один из которых ликвидировали. Разрушения получило частное домовладение.

В Валуйском округе села Двулучное, Долгое и Карабаново атаковали с помощью пяти беспилотников, три из которых уничтожили. Повреждена легковушка.

Над Волоконовским районом сбили один БПЛА. Без последствий.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Дроновка, Козинка и Новостроевка-Вторая ударили с помощью 12 боеприпасов. В селе Козинка сгорела надворная постройка.

В Краснояружском районе в поселке Прилесье с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе поселок Красное, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и хутор Ржавец атаковали с помощью трех боеприпасов и восьми БПЛА, шесть из которых ликвидировали. Повреждены частный дом, две надворные постройки и строительный вагончик.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 46 БПЛА и 64 боеприпасов. Никто не пострадал, зафиксирован ряд разрушений.

Алина Морозова