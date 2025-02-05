ВСУ обстреляли восемь белгородских муниципалитетов за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 46 БПЛА и 64 боеприпасов. Повреждены шесть частных домов, пять автомобилей, несколько социальных объектов. О пострадавших не сообщается. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородским районом система ПВО сбила три БПЛА. Без последствий.

В Борисовском районе села Березовка и Грузское обстреляли с помощью двух БПЛА. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.

В Валуйском округе под удар ВСУ с помощью десяти беспилотников попали поселок Уразово, села Двулучное, Соболевка, Шелаево, хутора Лобковка и Нижние Мельницы. Повреждены частный дом, соцобъект, два автомобиля, надворная постройка и объект торговли.

В Волоконовском районе ВСУ с помощью 18 боеприпасов и беспилотника атаковали хутор Старый. Без последствий.

В Грайворонском округе поселок Горьковский и села Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Рождественка и Сподарюшино обстреляли с помощью 29 боеприпасов и семи БПЛА, в результате чего пострадали соцобъект, частный дом, автомобиль и линия электропередачи. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в селе Мокрая Орловка.

Над Корочанский районом сбили беспилотник самолетного типа. Без последствий.

В Краснояружском районе под удар ВСУ с помощью 17 артснарядов и восьми беспилотников попали поселок Прилесье, села Графовка, Колотиловка и Репяховка. Повреждены два частных дома, надворная постройка, соцобъект и линия электропередачи. Аварийные службы восстановили электроснабжение в селе Репяховка, в селе Графовка работы продолжаются.

В Шебекинском округе села Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка, хутора Балки и Панков атакованы 14 беспилотниками. Повреждены частный дом, надворная постройка, здание сельхозпредприятия, легковой автомобиль и линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к работам после согласования с Минобороны РФ.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 107 беспилотников и 48 боеприпасов. Пострадали три человека, еще один обратился в медучреждение из-за травм, полученных при атаке дрона 2 февраля.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева