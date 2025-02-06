Lada начнет производство электромобилей в Эфиопии

В Эфиопии планируется начать производство электромобилей Lada, сообщил эфиопский посол в Москве Генет Тешоме Джирру. По его информации, производство должно начаться к концу 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Сейчас политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин. Поэтому нам важно, что в данный момент Lada рассматривает возможность перехода на их производство»,— заявил он ТАСС.

Господин Джирру уверен, что новые автомобили Lada приживутся в Эфиопии. По его словам, продукция компании уже широко используется в стране, особенно в сфере такси. «Этим автомобилям не потребуется дополнительная реклама, так как они уже хорошо известны»,— добавил посол.

Производство электрических Lada Largus было начато 25 сентября 2024 года. Тогда оглашались планы выпустить до 2 тыс. моделей в 2025 году. Стоимость электрокара в базовой комплектации начинается от 2,9 млн руб.

Подробнее об отечественных электромобилях читайте в материале «Ъ» «Lada подключили к электричеству».