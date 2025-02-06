Конгрессмен-демократ предложил вынести Дональду Трампу импичмент

Член палаты представителей США от партии демократов Эл Грин заявил, что хочет вынести импичмент президенту Дональду Трампу из-за его «подлых поступков». Так господин Грин отреагировал на слова главы Белого дома о готовности США «занять сектор Газа», сообщает The Hill.

Во время заседания палаты Конгресса 5 февраля господин Грин объявил о начале движения за импичмент президента. Он раскритиковал желание Дональда Трампа «занять сектор Газа» и назвал это этнической чисткой. «Этнические чистки — это не шутка, особенно когда это исходит от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире»,— сказал он.

Эл Грин был одним из тех, кто инициировал первый импичмент господина Трампа в 2017 году. Он заявил, что потребовать отставки президента должны люди, и тогда «это будет сделано».

5 февраля господин Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и займутся его восстановлением. Он сообщил, что для этого нужно выселить из анклава порядка 2 млн жителей. Заявление Дональда Трампа о Газе раскритиковали и в Европе. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что выселение жителей анклава противоречат международному праву. Ее поддержал глава испанского МИДа Хосе Мануэль: «Газа — это земля палестинцев из Газы, и они должны оставаться в Газе».

Подробнее — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».