Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конгрессмен-демократ предложил вынести Дональду Трампу импичмент

Член палаты представителей США от партии демократов Эл Грин заявил, что хочет вынести импичмент президенту Дональду Трампу из-за его «подлых поступков». Так господин Грин отреагировал на слова главы Белого дома о готовности США «занять сектор Газа», сообщает The Hill.

Во время заседания палаты Конгресса 5 февраля господин Грин объявил о начале движения за импичмент президента. Он раскритиковал желание Дональда Трампа «занять сектор Газа» и назвал это этнической чисткой. «Этнические чистки — это не шутка, особенно когда это исходит от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире»,— сказал он.

Эл Грин был одним из тех, кто инициировал первый импичмент господина Трампа в 2017 году. Он заявил, что потребовать отставки президента должны люди, и тогда «это будет сделано».

5 февраля господин Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и займутся его восстановлением. Он сообщил, что для этого нужно выселить из анклава порядка 2 млн жителей. Заявление Дональда Трампа о Газе раскритиковали и в Европе. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что выселение жителей анклава противоречат международному праву. Ее поддержал глава испанского МИДа Хосе Мануэль: «Газа — это земля палестинцев из Газы, и они должны оставаться в Газе».

Подробнее — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...