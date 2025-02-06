Посол Келин: Россия готова к «серьезному разговору» с Украиной

Москва готова к «серьезному разговору» с Киевом, однако она не намерена отказываться от условий, поставленных ранее, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ITV News. По словам посла, вероятно, процесс переговоров уже начался, но находится на начальной стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Великобритании Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Посол России в Великобритании Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Каким образом киевские власти будут в этом участвовать, я не знаю»,— сказал Андрей Келин. Несмотря на слова о готовности России говорить с Украиной, дипломат заявил, что не знает, встретятся ли президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. «Мы не услышали ни одного серьезного предложения на столе переговоров. Есть много людей, которые хотели бы содействовать (мирному соглашению.— «Ъ»)... Нам нужно понять, о чем мы будем говорить»,— пояснил господин Келин. Он отметил, что главное из поставленных Россией условий — нейтральный статус Украины и отсутствие у нее ядерного оружия.

Основная сложность, считает господин Келин, заключается в том, насколько правомочным будет документ, подписанный господином Зеленским. Это связано с тем, что его полномочия, по словам посла, истекли в мае 2024 года. «Очень сомнительно, что если он что-то подпишет, то это будет легитимно»,— добавил дипломат. Однако вопрос о том, обязательно ли нужны выборы в Украине, чтобы подписать мирное соглашение, посол комментировать отказался.

О вариантах урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ».