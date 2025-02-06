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Коммерсантъ FM
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WSJ: более 40 тыс. госслужащих США согласились уволиться по предложению Трампа

Более 40 тыс. федеральных сотрудников США согласились уволиться в обмен на выплату зарплаты за восемь месяцев, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Управлении кадровой службы (OPM). С таким предложением в конце января выступила администрация президента США Дональда Трампа. Подать заявление на увольнение можно до сегодняшнего дня, 6 февраля.

Как рассказали опрошенные газетой федеральные сотрудники, большинство из них скептически относятся к возможности получения зарплаты за восемь месяцев без выполнения служебных обязанностей. Также сотрудники опасаются трудностей при поиске новой работы и проблем при возвращении на госслужбу в будущем.

По данным WSJ, в федеральном правительстве работают более двух млн американцев. При этом некоторые должности были освобождены от предложения по увольнению за выплату зарплаты.

28 января Управление кадровой службы США разослало федеральным госслужащим письмо с предложением об увольнении в обмен на выплату зарплаты до конца сентября. В заявлении говорилось, что в большинстве федеральных учреждений будут сокращать сотрудников в ходе реструктуризации и реорганизации их работы.

Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении повысить эффективность работы государственных учреждений и бороться с бюрократией. По информации WSJ, ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и взамен получить компенсацию в сумме зарплаты за восемь месяцев.

О новых назначениях в администрации США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сделал оргвыводы».

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