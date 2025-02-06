Рябков: Москва готова договариваться с Вашингтоном в режиме «жесткого торга»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но договариваться готова только на условиях «жесткого торга» с учетом текущей ситуации и национальных интересов. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что России удалось «выстоять» и вернуть законное место в мировой геополитике, «расстроив планы» администрации экс-президента США Джо Байдена. По словам замминистра, команда бывшего американского президента стремилась нанести Москве «стратегическое поражение» в гибридной войне до «последнего украинца».

«Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий "на земле" и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией. Так что решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой»,— добавил Сергей Рябков.

Накануне, 5 февраля, президент США Дональд Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Москвой и Киевом. Комментируя его слова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты России и США в последнее время активизировались. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности обсуждать украинский конфликт с Дональдом Трампом.

Подробнее о заявлениях Дональда Трампа по переговорам с Россией — в материале «Ъ».