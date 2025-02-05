В Гремячинске прокуратура проверила информацию о несвоевременной госпитализации местной жительницы

Прокуратура Гремячинска провела проверку по информации о ненадлежащем содержании придомовой территории многоквартирного дома из-за чего машина скорой помощи не смогла проехать к пациентке. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушений, связанных с несвоевременной транспортировкой в медицинское учреждение, не выявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По фактам несоблюдения порядка содержания придомовых территорий, кровель обслуживаемых жилых домов в управляющую компанию внесено представление. Работы по уборке снега проведены. В отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований). Соответствующее постановление направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

В январе СУ СК России по Прикамью сообщал, что 13 января у 93-летней жительницы Гремячинска ухудшилось самочувствие. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать к дому из-за нерасчищенного снега, в связи с чем пациентку пришлось транспортировать до машины по снегу. После госпитализации пациентка спустя непродолжительное время скончалась. По информации Минздрава Пермского края, приезд бригады скорой помощи до пациентки был своевременный.