От незаконного использования в Петербурге освободили 26 объектов нежилого фонда

С начала 2025 года сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и подведомственного учреждения СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили 26 незаконно используемых объектов нежилого фонда общей площадью около 1,5 тыс. кв. метров.

В ведомстве уточнили, что 17 объектов были освобождены добровольно, а девять — в принудительном порядке. Работы по освобождению объектов проводились в 11 районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском и Центральном.

В ходе проверок объектов нежилого фонда было выявлено их незаконное использование без наличия соответствующих правоустанавливающих документов. Часть помещений использовались под магазины канцтоваров, кафе, складские и жилые цели. В отношении десяти объектов ранее были заключены договоры аренды, но в дальнейшем их действие прекратилось. Остальные использовались без оформления имущественных прав и без заключения соответствующих договоров с городом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники ККИ освободили от сувернирных киосков территорию на набережной канала Грибоедова возле храма Спаса на Крови.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Торговцев удаляют от храма».

Артемий Чулков