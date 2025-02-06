В Казани на реконструкцию водопровода на улице Ягодная выделят еще 26,7 млн рублей

На реконструкцию участка водопровода на улице Ягодная в Казани выделят 26,7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком выступает МУП «Водоканал», а источником финансирования являются собственные средства предприятия. Срок окончания подачи заявок установлен на 11 февраля 2025 года. В прошлом году МУП «Водоканал» уже публиковал тендер о реконструкции водопровода на улице Ягодной за 22,3 млн рублей.

Всего на реконструкцию участка в 2022–2028 годах планировалось направить 30,5 млн рублей: 17,4 млн рублей в 2023 году и 13,1 млн рублей в 2024 году. Закончить реконструкцию планировалось также в 2024 году. Информация об этом была опубликована в приказе Минстроя Татарстана об утверждении инвестиционной программы «Водоканала» по модернизации и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения на 2022–2028 годы.

«Ъ Волга-Урал» направил запрос в МУП «Водоканал», но на момент публикации материала ответ не поступил.

Влас Северин