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В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодной за 22,3 млн рублей

В Казани проведут реконструкцию участка водопровода на ул. Ягодной. На работы выделено 22,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодная за 22,3 млн рублей

В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодная за 22,3 млн рублей

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодная за 22,3 млн рублей

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит установить колодцы и проложить новые сети водоснабжения. Финансирование работ будет производиться за счет собственных средств МУП «Водоканал». Срок выполнения — 60 дней со дня подачи заявки заказчиком.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2025 года.

Анар Зейналов

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