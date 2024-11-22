В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодной за 22,3 млн рублей

В Казани проведут реконструкцию участка водопровода на ул. Ягодной. На работы выделено 22,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодная за 22,3 млн рублей

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодная за 22,3 млн рублей

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит установить колодцы и проложить новые сети водоснабжения. Финансирование работ будет производиться за счет собственных средств МУП «Водоканал». Срок выполнения — 60 дней со дня подачи заявки заказчиком.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2025 года.

Анар Зейналов