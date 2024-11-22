В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодной за 22,3 млн рублей
В Казани проведут реконструкцию участка водопровода на ул. Ягодной. На работы выделено 22,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В Казани реконструируют водопровод на улице Ягодная за 22,3 млн рублей
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
Согласно документации, подрядчику предстоит установить колодцы и проложить новые сети водоснабжения. Финансирование работ будет производиться за счет собственных средств МУП «Водоканал». Срок выполнения — 60 дней со дня подачи заявки заказчиком.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2025 года.