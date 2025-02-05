Reuters: в Иране готовы «дать шанс» США решить конфликт дипломатическим путем

Иранские власти готовы дать администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом шанс разрешить споры между двумя сторонами дипломатическим путем. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner / Reuters Фото: Tom Brenner / Reuters

«Клерикальный истеблишмент намерен дать дипломатии (между иранским руководством. — "Ъ") и Дональдом Трампом еще один шанс, но Тегеран глубоко обеспокоен диверсиями Израиля»,— приводит Reuters цитату высокопоставленного чиновника, имя которого не разглашается.

Собеседник агентства подчеркнул, что «если Вашингтон стремится к соглашению» с иранской стороной, американской администрации необходимо «присмирить Израиль».

4 февраля Дональд Трамп подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран. Подписывая документ, американский лидер отметил, что «это очень жесткий указ для Ирана». Как писало Reuters со ссылкой на американские источники, указ нацелен на перекрытие всех путей к созданию ядерного оружия в Иране.

5 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Дональд Трамп напрасно выражает опасения по поводу разработки Ираном ядерного оружия. По его словам, Иран продолжает следовать принципам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

О позиции Дональда Трампа по иранской проблематике — в материале «Ъ» «К Ирану надо помягше, а на вопросы смотреть ширше».

Анастасия Домбицкая