В Казани с 8 февраля пять электричек будут ездить по новому графику

В Казани с 8 февраля пять пригородных поездов будут курсировать по новому графику, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Изменения коснутся направлений, связывающих Казань с Арском, Кукмором, Сосновкой и аэропортом.

Электропоезд № 6410 Казань — Арск отправится со станции Казани в 21:13. В районный центр электричка привезет пассажиров в 22:53.

Пригородный поезд № 6436 Казань — Кукмор отправится из столицы Татарстана в 14:58 и прибудет к месту назначения в 17:17. В обратном направлении в 17:55 поедет состав № 6439. В Казани он будет в 20:53.

Электричка № 6431 в 17:27 отправится из Сосновки и прибудет в столицу Татарстана в 21:05.

Пригородный электропоезд № 6713 Аэропорт — Казань уедет из воздушной гавани в 20:42 и доставит пассажиров в город в 21:11.

Артём Дергунов