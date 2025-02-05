Кассационный суд оставил в силе решение об изъятии «Макфы»

Седьмой кассационный суд оставил в силе решение об обращении в доход государства акций АО «Макфа» и активов еще 26 компаний, бенефициарами которых Генпрокуратура РФ и суд считают экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Решение принято 5 февраля, сообщила «Ъ-Южный Урал» представитель семьи Юревичей Людмила Айвар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

По ее словам, суд отклонил все основания для отмены решения, представленные ответчиками. Они намерены обжаловать постановление в Верховном суде РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и изъял в доход государства компанию «Макфа» и связанные с ней организации. Общая стоимость изъятых активов превышает 46 млрд руб. Суд и истец пришли к выводу, что Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, продолжали заниматься бизнесом и незаконно управляли активами через родственников и доверенных лиц. В январе суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры о взыскании почти 20 млрд руб. с бывших владельцев «Макфы», которые они получили в виде дивидендов.

Юлия Гарипова