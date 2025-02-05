Депутаты призвали увеличить число интервью с чиновниками на радио Екатеринбурга

Члены комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы призвали руководство МБУ «Радио Екатеринбург» усилить работу по привлечению чиновников и депутатов к участию в радиоэфирах «Город FM 107.6». Директор учреждения Анна Каднай заверила, что «удобный, полезный и правильный» контент с приглашенными гостями будет распространяться на всех площадках радиостанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Госпожа Каднай отметила, что в рамках изменения стратегии развития учреждения планируется повысить узнаваемость радиостанции и внедрить новые стандарты. «Требуется определить ядро нашей целевой аудитории, пощупать и понять, кто эти люди и какие у них предпочтения. Нужно сделать это поступательно, любые резкие движения могут привести к потере части слушателей»,— сказала она.

Депутат Станислав Киселев отметил, что слушал «Город FM 107.6» по два-три часа с понедельника по среду. «Узнал проблемы уток, интимные трудности женщин, которые, могу сказать как медик, если и есть у женщин, они все про них знают, если их нет — про это и слышать не охота, тем более мужчинам»,— пояснил он. Господин Киселев добавил, что после проигрыша классической музыки в эфире ставили рэп. «Охота переключить, я слышал несколько раз, пока добирался до работы, "выключи, пожалуйста", но я этого не сделал»,— сказал он.

Председатель комиссии Дмитрий Сергин напомнил, что на развитие радио в городском бюджете на 2025 год предусмотрено около 20 млн руб. «За год выходит 2 тыс. минут разговорного жанра. Получается, 10 тыс. руб. стоит минута эфира. Немножко дороже, чем у других радиостанций в городе»,— пояснил он.

Господин Сергин призвал руководство учреждения усилить работу по привлечению чиновников и депутатов к участию в эфирах и предложил предусмотреть дополнительные средства на развитие радио при формировании бюджета Екатеринбурга на 2026 год. «Через год заслушаем итоги, что изменилось, стало лучше, какие появились ноу-хау, как мы продвинулись с радио»,— подчеркнул он.

За принятие доклада о деятельности МБУ «Радио Екатеринбург» к сведению проголосовали шесть депутатов, один — воздержался.

Ранее, в декабре, в гордуме предложили перенаправить выделенные МБУ «Радио Екатеринбург» средства на иные проекты администрации. Депутаты сообщили об отсутствии желания «бесцельно проводить время» на эфирах радио и увеличить время на обсуждение транспортной темы в городе.

Василий Алексеев