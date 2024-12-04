«Мало кто из депутатов может говорить красиво и интересно»

Депутаты думы Екатеринбурга предложили перенаправить выделенные МБУ «Радио Екатеринбург» средства на иные проекты администрации. Представитель мэрии заявила о повышении эффективности работы учреждения после смены директора и пригласила собравшихся принять участие в прямых эфирах. Депутаты сообщили об отсутствии желания «бесцельно проводить время», рекомендовали больше обсуждать транспортную тему на радио и призвали сотрудников администрации убедить думу в необходимости расходов на учреждение во время рассмотрения проекта бюджета на 2025 год во втором чтении.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Члены думской комиссии по МСУ рассмотрели разделы бюджета Екатеринбурга на 2025 год, включая расходы на работу мэра и администрации. Директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева отметила, что на оплату труда главы города Алексея Орлова предусмотрено 8,8 млн руб., на содержание и обеспечение деятельности администрации планируется направить 1,1 млрд руб., на работу территориальных органов мэрии и районных администраций — 1,5 млрд руб. Дискуссия между депутатами и представителями мэрии возникла на разделе «Средства массовой информации», на деятельность которых запланировано 126,6 млн руб.

Госпожа Турунцева отметила, что расходы на работу МБУ «Радио Екатеринбург» планируется увеличить до 23,7 млн руб. «в связи с индексацией оплаты труда и прочих расходов», что возмутило председателя комиссии Дмитрия Сергина («Единая Россия», ЕР).

«Мы увеличиваем расходы на телевидение и радиовещание на 1,6 млн руб., а нам вообще надо по этой конкретной строке тратить деньги? Мы вкладываем в наше муниципальное радио, а отдачи пока не ощущается»,— сказал он и поинтересовался, кто из шести присутствующих депутатов выступал на городском радио.

На вопрос господина Сергина положительно ответила только депутат от ЕР Елена Бондаренко.

Директор департамента информационной политики мэрии Екатерина Мезинцева заверила, что администрация регулярно приглашает депутатов выступить на радио. Она добавила, что в октябре в учреждении сменили директора для «улучшения эффективности работы и изменения формата».

«Другое дело, когда у нас нет спикера в эфире, здесь вопросы не к радио, а к нам, чтобы мы могли приглашать депутатов и разговаривать с ними»,— сказала госпожа Мезинцева

Дмитрия Сергина поддержал депутат от КПРФ Виктор Сомиков, который напомнил, что депутаты прошлого созыва думы согласовали обновление оборудования радио. «Туда достаточно большие деньги были вложены, это было несколько лет, хотелось бы отдачи»,— добавил он. Господин Сомиков призвал увеличить время в эфирах на обсуждение тем транспорта, ремонта дорог и культурных мероприятий.

«Речь не идет, чтобы приглашать депутатов. Мы же не ораторы, чтобы заинтересовать слушателей, мало кто из депутатов может говорить красиво и интересно»,— сказал он.

Первый вице-спикер думы Екатеринбурга Михаил Матвеев (ЕР) поддержал Екатерину Мезинцеву и заверил собравшихся в необходимости выделения средств на радио. «Власть должна иметь свой рупор в виде радио, газеты и времени на телевидении»,— пояснил он, однако призвал мэрию «освежить темы» с учетом мнений депутатов и жителей города.

Депутат от ЕР Станислав Киселев заявил, что коллеги не выступают на муниципальном радио, «чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проведенное время». «Раньше слушал "Радио Екатеринбург", в вечернее и ночное время, хорошая спокойная музыка, не более того. Сейчас предпочитаю, когда еду, слушать новостные радио, но это не "Радио Екатеринбург", актуальной информации там мало»,— подчеркнул он.

Господин Киселев признал, что у города должны быть СМИ, однако «они не должны работать вхолостую».

«Есть Telegram-канал "Радио Екатеринбург", 60 подписчиков, на данный момент эфир никто не смотрит. Посмотрел те статьи, которые там есть, никак не зацепило, ничем не интересно»,— сказал он.

Екатерина Мезинцева хотела ответить на возражения депутатов, однако дискуссию решил прервать Дмитрий Сергин. Он призвал коллег утвердить разделы бюджета, включая расходы на радио, а представителей мэрии – «убедить депутатов в необходимости этих трат», когда документ будет рассматриваться во втором чтении.

«Я всегда был сторонником радио и в прошлом созыве призывал закупать новое оборудование и двигаться вперед, но посмотрите, что есть сегодня. В 2025 году предполагается потратить 23 млн руб., может нам эти деньги направить в раскрученные программы?»,— сказал он.

Проект решения единогласно поддержали все шесть членов думской комиссии, присутствующие на заседании.

Василий Алексеев