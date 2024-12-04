В думе Екатеринбурга предложили лишить финансирования городское радио

В думе Екатеринбурга предложили перенаправить 23 млн руб., запланированные на работу МБУ «Радио Екатеринбург» в 2025 году, на иные медиапроекты администрации города. Соответствующую инициативу на заседании думской комиссии по МСУ озвучил ее председатель Дмитрий Сергин («Единая Россия»; ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы увеличиваем телевидение и радиовещание на 1,6 млн руб., а нам вообще надо по этой конкретной строке тратить деньги? Мы вкладываем в наше муниципальное радио, а отдачи пока не ощущается»,— сказал депутат.

Господина Сергина поддержал депутат от КПРФ Виктор Сомиков, который призвал мэрию изменить формат городского радио. «На протяжении прошлого созыва думы мы покупали оборудование для "Студии Город" (сегодня "Радио Екатеринбург".— "Ъ-Урал"), туда достаточно большие деньги были вложены, хотелось бы отдачи»,— подчеркнул он.

Директор департамента информационной политики мэрии Екатерина Мезинцева отметила, что администрация регулярно приглашает депутатов выступить на радио. Она добавила, что в октябре в учреждении сменили директора для «улучшения эффективности работы и изменения формата». «Радио открыто, они хорошо развивают социальные сети, мы поставили задачу новому руководителю, чтобы развивались цифровые форматы, потому что слушание аудио в целом растет»,— сказала госпожа Мезинцева.

Директора департамента поддержал первый вице-спикер думы Михаил Матвеев (ЕР), который подчеркнул, что «власть должна иметь свой рупор в виде радио, газеты и времени на телевидении». С этим господин Матвеев призвал мэрию обновить перечень обсуждаемых на радио тем, с учетом мнений депутатов и жителей города.

Депутат от ЕР Станислав Киселев призвал администрацию усилить работу по повышению эффективности радио. «Есть Telegram-канал "Радио Екатеринбург", 60 подписчиков, на данный момент эфир никто не смотрит. Посмотрел те статьи, которые там есть, никак не зацепило, ничем не интересно»,— сказал он.

В конце обсуждения Дмитрий Сергин предложил поддержать проект бюджета Екатеринбурга на 2025 год с учетом средств на работу «Радио Екатеринбург», однако призвал представителей мэрии «убедить депутатов в необходимости этих трат», когда документ будет рассматриваться во втором чтении.

Проект решения единогласно поддержали все шесть членов думской комиссии, присутствующие на заседании.

Василий Алексеев