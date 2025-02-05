Росавиация: отчет по авиакатастрофе подтвердил, что экипаж сам увел борт в Актау

Росавиация прокомментировала опубликованный Минтрансом Казахстана предварительный отчет по расследованию крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). В российском ведомстве заявили, что он носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах. Как утверждает Росавиация, расшифровка переговоров с авиадиспетчером подтверждает, что пилоты самолета сами приняли решение уводить борт в Актау, несмотря на предложенные альтернативы в лице Махачкалы и Минеральных Вод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Azamat Sarsenbayev / File Photo / Reuters Фото: Azamat Sarsenbayev / File Photo / Reuters

Согласно пресс-релизу российского ведомства, отчет также подтверждает, что на самолете имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия. При этом, как отметила Росавиация, в документе не отражено, что казахская сторона индентифицировала находившиеся на борту посторонние предметы, а у России такой возможности не было, потому что ей не передали эти элементы для экспертизы. Отмечается, что информация о попадании в самолет птиц и взрыве кислородного баллона исходила от экипажа Embraer, и именно пилоты сообщили об этом российским диспетчерам.

Самолет AZAL, который выполнял рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и потребовал компенсацию от России.

Подробности — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».