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Коммерсантъ FM
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В Тобольске сотрудники полиции предотвратили бунт в ИВС

Сотрудники полиции предотвратили бунт, который пытались устроить пятеро задержанных в изоляторе временного содержания (ИВС) МО МВД России «Тобольский». Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, их противоправные действия были пресечены с применением физической силы и специальных средств в соответствии с положениями ФЗ «О полиции».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным региональной полиции, пятеро задержанных ночью заблокировали двери своей камеры и отказались впускать полицейских. «На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения нарушители не реагировали. Зайдя в камеру, полицейские обнаружили, что у одного из этапированных граждан на левом предплечье имеются резаные раны»,— сообщили в полиции. Арестанту была оказана первая медицинская помощь, госпитализация ему не понадобилась.

Подчеркивается, что сейчас организована проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Мария Шараева, Екатеринбург

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