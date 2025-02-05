В изоляторе временного содержания в Тобольске предотвратили бунт

В Тобольске (Тюменская область) предотвратили попытку бунта в изоляторе временного содержания (ИВС). Инцидент произошел ночью, когда пять находившихся в камере человек отказались впускать полицейских, сообщили «Ъ-Урал» в УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подозреваемые и обвиняемые заблокировали дверь камеры и не реагировали на требования прекратить противоправные действия, поэтому сотрудники применили физическую силу. После проникновения в камеру они обнаружили у одного из этапированных резаные раны на левом предплечье — ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась. По факту произошедшего организована проверка.

Напомним, в прошлом году Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вынес приговор шести заключенным, участвовавшим в бунте в свердловской исправительной колонии №47 в 2021 году. Четырех из них оправдали.

Ирина Пичурина