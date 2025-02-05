Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В изоляторе временного содержания в Тобольске предотвратили бунт

В Тобольске (Тюменская область) предотвратили попытку бунта в изоляторе временного содержания (ИВС). Инцидент произошел ночью, когда пять находившихся в камере человек отказались впускать полицейских, сообщили «Ъ-Урал» в УМВД по региону.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подозреваемые и обвиняемые заблокировали дверь камеры и не реагировали на требования прекратить противоправные действия, поэтому сотрудники применили физическую силу. После проникновения в камеру они обнаружили у одного из этапированных резаные раны на левом предплечье — ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась. По факту произошедшего организована проверка.

Напомним, в прошлом году Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вынес приговор шести заключенным, участвовавшим в бунте в свердловской исправительной колонии №47 в 2021 году. Четырех из них оправдали.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...