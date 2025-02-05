В Чувашии будут судить 24-летнего организатора подпольного казино

Следственное управление СК России по Чувашской Республике завершило расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной организации азартных игр в городе Шумерля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый арендовал помещение в Шумерле, где установил компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр через интернет. Незаконная деятельность велась в этом помещении с апреля по август 2023 г.

В ходе обыска в игровом зале сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, игровое оборудование, бухгалтерские записи и наличные деньги. Вину подозреваемого подтверждают показания свидетелей и результаты проведенных экспертиз.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Уголовное дело направлено в суд.

Анар Зейналов