Более 340 петербуржцев оштрафовали за неправильный выгул собак в 2024 году

Специалисты из комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в 2024 году составили более 340 административных протоколов в отношении петербуржцев, которые нарушали правила содержания и выгула собак, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ

Наибольшее число правонарушений выявили в Центральном, Фрунзенском, Приморском, Адмиралтейском и Выборгском районах города. На этот раз, в начале февраля 2025 года, с рейдом пришли в Калининский район города.

На улице Софьи Ковалевской и парке имени Академика Сахарова заметили сразу несколько нарушителей, были составлены 14 административных протоколов.

Профилактические беседы о правилах выгула домашних животных провели с 30 владельцами. Им напомнили, что естественные выделения собак следует убирать.

В комитете также подчеркнули, что нельзя выгуливать питомцев без поводка в общественных местах. Животных, имеющих высоту в холке выше 40 см, обязательно выводить на улицу в наморднике. За несоблюдение правил нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезда перевезли по ОЖД 66,3 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Чаще всего питомцы «путешествовали» в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Архангельска.

Андрей Маркелов