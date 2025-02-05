Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая

Почтовая служба США временно прекратила прием посылок из Китая и Гонконга, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). По ее данным, ограничения не затронули письма и бандероли.

С чем связаны ограничения и сколько они продлятся, почта не объяснила. Как пишет SCMP, пока неясно, связан ли этот шаг с пошлинами, введенными Китаем накануне в ответ на объявленные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на китайские товары.

1 февраля господин Трамп объявил о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Ставка для товаров из Китая установлена на уровне 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальную продукцию. Вчера, 4 февраля, Китай ввел пошлины в 10% на нефть и сельскохозяйственную технику из США, а американские уголь и СПГ решил облагать пошлинами в 15%. В КНР назвали эти контрмеры справедливыми и законными.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговая война с ограниченными потерями».