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Коммерсантъ FM
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Сенатор Денисов: торговая война между США и Китаем не выгодна для России

Новая торговая война между США и Китаем не выгода для всех стран, в том числе для России, поскольку она затрагивает глобальные логистические цепочки, считает первый зампредседателя Комитета совета федераций по международным делам Андрей Денисов.

Сенатор сообщил, что в настоящий момент Пекин «значительно сильнее», чем шесть лет назад, когда у Китая состоялось первое торговое противостояние с Вашингтоном. По мнению господина Денисова, происходящее сейчас — «второй акт той самой торговой драмы», однако с существенным изменением расстановки сил.

«Введение пошлин на импорт, на ввоз товаров топливно-энергетической группы — это вообще явление не частое...Поэтому в данном случае это имеет в известной мере демонстративный характер. Это уже жесткий ответ на американскую жесткую нахрапистость»,— сказал сенатор в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

Он напомнил, что Китай — крупнейший торговый игрок. По его словам, оборот внешней торговли КНР составляет порядка $3 трлн.

Накануне, 4 февраля, Китай объявил о введении 10-процентных пошлин на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Мера стала ответом на решение президента США Дональда Трампа ввести аналогичные пошлины на китайские товары.

Американские тарифы уже вступили в силу, а китайские ответные меры начнут действовать с 10 февраля. Параллельно с этим власти Китая начали антимонопольное расследование против Google.

Подробности — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

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