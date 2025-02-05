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Коммерсантъ FM
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Сенат США утвердил Пэм Бонди на должность генпрокурора

Экс-прокурор штата Флорида Пэм Бонди утверждена на должность генерального прокурора США, который также возглавляет Минюст страны. Как передает Reuters, за ее назначение проголосовали 54 членов Сената США, еще 46 — против.

Пэм Бонди

Пэм Бонди

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

Пэм Бонди

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

Как пишет агентство, 59-летняя Пэм Бонди во время слушаний по утверждению ее кандидатуры в январе пообещала сохранить независимость департамента. Она заявляла, что не намерена вносить политику в уголовные или гражданские расследования.

Reuters отмечает, что назначение госпожи Бонди позволит президенту США Дональду Трампу укрепить свой контроль над Минюстом. Агентство также напомнило, что недавно в ведомстве прошли сокращения. Они коснулись прокуроров и агентов ФБР, причастных к расследованию штурма Капитолия.

Пэм Бонди родилась в Темпл-Террасе (штат Флорида) в семье мэра. Получила степень бакалавра искусств со специализацией в области уголовного правосудия в Университете Флориды и степень доктора права в юридическом колледже Стетсонского университета. Была одной из ключевых фигур команды защиты Дональда Трампа во время его первого импичмента в 2019 году.

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