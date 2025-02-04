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Глава СК РФ поручил возбудить дело после инцидента с ножом в школе Екатеринбурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту ножевого ранения подростка в гимназии Екатеринбурга. Кроме того, он поручил представить доклад об установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Поводом для поручения стали сообщения в СМИ и социальных сетях об инциденте в гимназии №205, где школьник ударил другого подростка ножом. В настоящее время следственные органы СК России по Свердловской области проводят процессуальную проверку.

Напомним, в гимназии №205 Екатеринбурга 13-летний ученик нанес ножевое ранение своему однокласснику после ссоры. Конфликт возник из-за того, что один из подростков обрызгивал другого водой из игрушки. Медики осмотрели пострадавшего, оказали необходимую помощь и отправили домой.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проверить работу охранных предприятий, исправность камер наблюдения, систем оповещения и металлодетекторов во всех муниципальных учебных заведениях города после инцидента в гимназии на Уралмаше.

Полина Щуцкая

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